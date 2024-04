Kitajske stvari in ameriške ideje

V nadaljevanju preberite:

Računalnik, na katerega pišem to kolumno, je kitajske izdelave. Upravljam ga z miško in tipkovnico in obe imata značko: »narejeno na Kitajskem«. Moja ura je sestavljena v tovarni v Šanghaju; kopica stvari okoli mene je prečkala Shenzhen, to arterijo pretoka blaga. Pred dvajsetimi leti je v Evropi veljalo, da je napis »made in China« (sramežljivo skrit nekje na dnu naprave) znak slabe kakovosti. Danes je zgolj potrditev tega, kar že vemo. Seveda je moj tiskalnik sestavljen na Kitajskem. Kot vse druge naprave.