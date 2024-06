(KOLUMNA) Gremo na Luno!

V kolumni preberite:

Ob omembi misij na Luno morda najprej pomislite na vesoljsko tekmo med ZDA in Sovjetsko zvezo v obdobju hladne vojne, program Apollo in prvi pristanek človeške posadke na Luni 20. julija 1969. Mimogrede, ker pogosto slišim teorije zarote o tem dogodku: da, ameriški astronavti so pristali na Luni. Dvomljivcem predlagam naslednji razmislek: malo verjetno je, da imajo o tem dogodku več informacij kot takratna Sovjetska zveza, ki je kot zagrizena tekmica budno spremljala vsak vesoljski korak ZDA in bi z veseljem svetu sporočila: »Goljufija! Niso pristali na Luni, vse je bilo posneto v studiu!«, če bi le imela dokaz za to. Da tega ni storila, pove vse.