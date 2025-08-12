Oda sosedovemu mleku

V nadaljevanju preberite:

Tokratna kolumna naj bi bila pretežno počitniška. Morala bi imeti povsem drugačen naslov in drugo vsebino, kot ju ima, a kaj, ko je vesolje vse obrnilo na glavo.

Téma, ki sem jo dva tedna premlevala, gradila in brusila v terapevtskem obmorskem ozračju, je odromala na kupček, kjer se medi lepo število še ne uporabljenih kolumnističnih zamisli. Kot že nekajkrat do zdaj je tudi tokrat tik pred pisanjem prišlo do dramatičnega zasuka, ki terja takojšnjo ubeseditev.