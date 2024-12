V kolumni preberite:

Vsem razpokam, razklanostim in polarizacijam tega sveta se vedno bolj odločno pridružuje tudi pogled na medije. Tudi tokrat so ameriške volitve pokazale prihodnost. A ostanimo še malo v preteklosti. Trump je s prvo inavguracijo pokazal, kako lahko zmagaš v krasnem novem svetu krasnih novih medijev: pač tako, da kupiš dovolj podatkov, ki jih socialna omrežja legalno nakradejo uporabnikom, jih zmanipuliraš, nato pa prek teh istih omrežij te iste ljudi prepričaš, da si najboljša izbira. Dokazali so nam, kar smo že lep čas slutili: demokracija je kompleksen sistem, na katerega se z znanjem in denarjem da vplivati do te mere, da preneha biti demokracija!