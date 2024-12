(KOLUMNA) Hitri tečaj raketne znanosti

V nadaljevanju preberite:

ESA je medvladna organizacija in deluje izključno v miroljubne namene. Izvaja evropske vesoljske programe, namenjene pridobivanju novih spoznanj o Zemlji, Osončju in širšem vesolju ter razvoju satelitske tehnologije in storitev.

Ima tudi lastne izstrelitvene kapacitete za pošiljanje satelitov v vesolje, zato je zdaj pravi trenutek, da razširite svoje znanje raketne znanosti. Morda z njim impresionirate koga na prednovoletnem sprejemu, večerji ali zabavi ali, če tam slučajno naletite na pravega raketnega strokovnjaka ali strokovnjakinjo, imate vsaj podlago za pogovor.

A bodite previdni, da se ne zapletete v težko zunanjepolitično razpravo. Žal niso vse rakete namenjene miroljubni uporabi in ni za vse satelite javno znano, da obstajajo in kaj počnejo.

»Raketna znanost« je pogovorni izraz za znanstveno-tehnološka področja, povezana z razvojem, izstrelitvijo in delovanjem raket. Pogosto se uporablja kot izraz za nekaj, kar je zelo težko razumeti ali se naučiti.

Poglejmo osnove.