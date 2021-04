Prihodnost prestolnice

V kolumni preberite:

Ker je bolj ali manj jasno, da se bo tudi ta mandat, kot še vsi po letu 2008, zaključil predčasno, so pogledi opazovalcev že uprti v volitve – morda letošnje, morda v prvi polovici prihodnjega leta. A pri tem radi pozabljamo, da nas v letu 2022 čakajo še drugi volilni zmenki. Zaradi redkega sovpadanja državnozborskih, predsedniških in lokalnih volitev bo leto 2022 pravo politično superleto. In če se stranke – vsaj najbolj organizirane med njimi – nanj gotovo že pripravljajo, pa je v medijih o ostalih dveh volitvah, ki nas čakata prihodnje leto, le malo govora.