Sedež za mizo

Konec februarja letos, stavba Evropske vesoljske agencije Esa v Parizu. Velik, svetel prostor, dolga ovalna miza, mikrofoni in ploščice z imeni držav. Poiščem sedež ob napisu »Slovenia«. Sem prva delegatka Slovenije, polnopravne članice Ese, na srečanju Esinega odbora za znanstveni program.

Esa razvija satelite za miroljubne namene raziskovanja in uporabe vesolja ter zaščite pred nevarnostmi iz vesolja. Njeni programi vključujejo rakete za izstrelitev satelitov, navigacijski sistem Galileo, satelite za opazovanje Zemlje, program za raziskovanje vesolja z roboti in človeško posadko. V okviru slednjega so, na primer, Esini astronavti in astronavtke del posadke na Mednarodni vesoljski postaji.