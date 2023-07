Široka fronta

V nadaljevanju preberite:

»Tudi Hitler je hotel dobro človeški civilizaciji,« smo pred dnevi slišali v eminentni oddaji Intervju na nacionalni televiziji.

Matjaž Gams, nekdanji član državnega sveta – institucije, ki, kot se je znova pokazalo, v svoji sedanji, nereformirani obliki bolj kot prepotrebna protiutež vsakokratni parlamentarni večini služi kot gojišče bizarnosti, poljubnosti in neodgovornosti –, si je, morda opogumljen od sproščenega, nič kaj konfrontacijskega ozračja, za katero je ves čas skrbela voditeljica Vida Petrovčič, s to analogijo privoščil Georgea Sorosa, ki je (kakšno presenečenje) iz njegovih opisov izzvenel kot demonična, imaginarna figura, ki po svoji pomembnosti in hudobnosti komaj ustreza katerikoli resnični osebi.

»Ampak efekt,« je dodal računalniški strokovnjak in nekdanji državni svetnik ob modrem prikimavanju svoje sogovornice, »je bil zelo negativen.«

Izjava, izrečena na verjetno najbolj gledani, vsekakor pa najbolj odmevni pogovorni oddaji v Sloveniji, je spodbudil takojšnje reakcije. Še preden bi ogorčenje odmevalo v javnosti, sta se odzvali ministrici Asta Vrečko in Emilija Stojmenova Duh, kmalu za njimi pa še drugi visoki predstavniki vladne koalicije.