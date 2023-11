V nadaljevanju preberite:

Kako lahko naredim kar največ dobrega? Naj sprejmem dobro plačano službo in del svojega zaslužka namenim skrbno izbranim dobrodelnim projektom, ali naj se raje odpravim na humanitarno misijo, v okviru katere bom neposredno pomagal ljudem v stiski? Takšna in podobna etična vprašanja si postavljajo mladi, ki so se združili pod okriljem gibanja za učinkoviti altruizem (ang. effective altruism). Pobudo so sprožili filozofi na Univerzi v Oxfordu, njihov duhovni oče pa je profesor bioetike na Univerzi Princeton Peter Singer.