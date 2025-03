Uničujoči prostorski potencial

V nadaljevanju preberite:

Če v zadnjem mesecu spremljamo hiter razkroj mednarodne svetovne ureditve, se lahko istočasno učimo tudi o naraščajočem pomenu obvladovanja prostora in surove moči, ki je za to potrebna. V preteklih desetletjih smo obupovali nad prevlado digitalnih tehnologij in tožili, da bodo prihodnje generacije živele samo v virtualnih svetovih. Danes so tudi najnaprednejše digitalne tehnologije uporabljene za upravljanje kompleksnih vojaških sistemov, brezpilotnih letalnikov in daljinsko vodenih izstrelkov, skratka: za obvladovanje fizičnega sveta.

Tudi za gradnjo in obratovanje digitalnega omrežja je treba zgraditi, vzdrževati, varovati in ohlajati obsežne podatkovne centre, ki niso prav nič virtualni in za katere so potrebne tiste redke kovine, s katerimi se poskuša Ukrajina odkupiti pri svojem nedavnem zavezniku. Če ne izvajate suverenosti nad določenim ozemljem, ste ne glede na milijarde dolarjev ali infrastrukturo, ki ju imate v lasti, prepuščeni nenehno spreminjajočim se tokovom geopolitičnih pretresov.