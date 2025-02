Evropska prestolnica antifašizma

V nadaljevanju preberite:

Čez nekaj dni, na slovenski kulturni praznik 8. februarja, bo Nova Gorica skupaj z Gorico na drugi strani meje slavnostno postala evropska prestolnica kulture. Vendar pa se je vsaj po mojem mnenju osrednji otvoritveni dogodek že zgodil: italijanski in slovenski aktivisti ter kulturniki so v soboto organizirali protestni pohod z naslovom Mussolini ni moj someščan!. Gre za upor nedavnemu glasovanju v goriškem mestnem svetu, kjer je desna sredina odločno zavrnila predlog, da bi Mussoliniju odvzeli naslov častnega meščana iz leta 1924, češ da bi s tem brisali zgodovino. Gre za novico, ki v ničemer prav posebej ne odstopa od podobnih vesti iz avstrijske Koroške, Gorice ali Trsta. S sosednjimi državami smo v enaindvajsetem stoletju v tesni vseevropski integraciji, s sosednjimi deželami in mesti pa smo še kar naprej zaciklani v zgodovinskih spiralah zgodnjega dvajsetega stoletja. Vprašanje Mussolinijevega častnega meščanstva pa kljub vsemu ni končalo samo na zadnjih straneh lokalnih časnikov, saj je zdaj Mussolini še naprej častni meščan mesta, ki je obenem soorganizator Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica 2025.