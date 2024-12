Varnostno vprašanje

V kolumni preberite:

Policija je od samega začetka Ahilova peta Golobove vlade. Rano si je premier, v skladu z dolgo tradicijo slovenske politike, zadal sam. Afera Bobnar je pomenila zelo hud udarec za Goloba in le napakam svojih nasprotnikov (najprej nagli odstop ministrice, še preden bi zares branila svoje pozicije, nato zapoznele obtožbe, ki so se vsaj glede prijetja ruskih vohunov izkazale za tako težko verjetne, da so vrgle senco na verodostojnost in resnicoljubnost premierovih obtoževalcev) se lahko zahvali, da ni privedla do še hujših posledic. In pa seveda zanj ne ravno spodbudnemu dejstvu, da se je vmes nabralo toliko drugih problemov, napak in škandalov, da je večina ljudi izgubila zanimanje za Golobov spor z nekdanjo ministrico, ki jo je sam izbral.