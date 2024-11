(KOLUMNA) Bolje pozno kot nikoli

V nadaljevanju preberite:

V zadnji knjigi iz sage o Prekletih kraljih je pisatelj Maurice Druon z značilnim tonom ironičnega pripovedovalca pospremil tragični ljubezenski zaplet dveh stranskih likov. Njegove besede navajam po spominu: »V ljubezni, kakor sicer v življenju, ni dovolj, da hočemo isto; treba je tudi, da to hočemo istočasno.« To velja še toliko bolj v politiki.

Bil je čas, ko bi bil ustanovitev stranke Demokrati sprejel z navdušenjem. Ta čas je bil pred kakšnimi desetimi leti. In res, če me spomin ne vara, je prav pozno jeseni 2014 nastajala pobuda v obliki javne platforme, v kateri so bili številni ustanovitelji Logarjeve stranke. Pri njej sem sodeloval tudi sam. V času, ko je SMC še vedno nosila ime svojega ustanovitelja, si je nastajajoča platforma nadela ime Center (ali je ime dopolnjeval še kakšen pridevnik, se ne spomnim). Od nje nazadnje ni bilo nič. Malo kasneje si je največja vladna stranka nadela podobno ime in naša intelektualna pobuda je šla v pozabo.

To, da sem s predsednikom stranke Demokrati dolgo nazaj, illo tempore, delil skupni politični projekt in da sem z nekaterimi od vidnih članov njegovega novega projekta še pred desetletjem sodeloval pri ustanavljanju javne platforme, me po eni strani nedvomno dela za pripadnika volilne niše, v katero hoče stranka vstopiti. Po drugi strani pa so prav te izkušnje vir moje skepse.