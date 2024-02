Algoritem genocida

V nadaljevanju preberite:

Iz Rafe ni mogoče zbežati. Ljudje so v boju za preživetje dobesedno stisnjeni v kot: Izrael želi na ta način Egipt prisiliti, da odpre mejo z Gazo in tako sodeluje v izraelskem načrtu (nasilne) preselitve velikega dela prebivalstva palestinske enklave na Sinajski polotok in tudi drugam. Zato je Egipt ob Katarju najbolj aktiven pri iskanju formule za vzpostavitev vsaj nekaj tednov trajajoče prekinitve ognja, med katero bi bilo mogoče oskrbeti uboge ljudi in najti mednarodno rešitev za trajno prekinitev ognja.

A signali iz Izraela, ki želi iti »do konca«, in s strani Hamasa, ki je bil za svoje politično preživetje vedno pripravljen žrtvovati tisoče palestinskih življenj, so skrajno skrb zbujajoči. Zato, ker so lahko. Zato, ker nekaj takega kot mednarodni red že dolgo ne obstaja več.