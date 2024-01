Mir in pravica izraelski vladi nista v interesu

V nadaljevanju preberite:

Lior Volinz z oddelka za kriminologijo Vrije Universiteit Brussel v okviru projekta SOS4democracy: Socialne znanosti za demokracijo sodeluje z Delom in Inštitutom za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se z raziskovanjem tehnologij nadzora in policijskega dela, digitalnim upravljanjem ter privatizacijo in pluralizacijo zagotavljanja varnosti, zlasti v Izraelu in Palestini.

Leta 2019 je na Amsterdamski univerzi doktoriral na temo varnostnih politik v Jeruzalemu. Magistriral je iz socialne in kulturne antropologije na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Stockholmu, diplomiral pa je na Univerzi v Tel Avivu. Poleg akademskega dela sodeluje v več organizacijah in kampanjah za spodbujanje političnih in socialnih pravic Palestincev in Izraelcev.