Genocid, ki ga spremljamo v živo

Čeprav bi lahko zatrdili, da genocid nad palestinskim narodom poteka že vse od ustanovitve države Izrael leta 1948, je od 7. oktobra 2023 to popolnoma jasno. Dejstvo je, da je v tem obdobju Izrael v agresiji na Gazo – območje velikosti Ljubljane, na katerem je živelo okoli dva milijona ljudi (primerjava, kot če bi celotno prebivalstvo Slovenije strnili na ozemlje Ljubljane, je dovolj zgovorna, da si predstavljamo, kakšne razmere so bile tam pred začetkom oktobra lanskega leta) – pobil več kot 25.000 ljudi, od tega je bilo 70 odstotkov žrtev žensk in otrok. Razseljenih je 1,9 milijona ljudi, kar predstavlja skoraj 85 odstotkov celotnega prebivalstva. Uničenih je bilo večina stanovanj, bolnišnic, šol in infrastrukture, ključne za življenje. Grozodejstva Izraela so neskončna, posnetki iz zadnjih mesecev obstreljevanja civilnega prebivalstva in izživljanja nad njim pa šokirajo človeško zavest,