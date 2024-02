Izrael napovedal širitev operacij na Rafo, kjer se stiska milijon ljudi

Izraelski napadi v Gazi so ponoči zahtevali najmanj 105 življenj, je danes sporočilo ministrstvo za zdravje v enklavi. Hamas je poročal o napadih in obstreljevanju okoli mesta Han Junis na jugu. Katar je medtem sporočil, da je gibanje posredovalo prvo potrditev predloga za premirje iz Pariza, kar pa je neimenovani vir pri Hamasu zanikal.

Han Junis na jugu Gaze, ki je v zadnjem času epicenter sovražnosti, je v četrtek obiskal izraelski obrambni minister Joav Galant. Vojakom je dejal, da palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas primanjkuje orožja in streliva, da ima v svojih vrstah 10.000 mrtvih in še 10.000 ranjenih borcev. »To je resen udarec, ki zmanjšuje sposobnosti Hamasa,« je ocenil in ponovil stališče izraelske vlade, da lahko izpustitev talcev v Gazi zagotovijo le vojaška sredstva.

Galant je pri tem tudi napovedal razširitev izraelskih operacij na skrajni jug enklave, na območje Rafe, kjer je trenutno nastanjenih več kot milijon Palestincev, ki so zaradi nasilja zapustili svoje domove. Pred vojno je v mestu živelo okoli 250.000 ljudi, zdaj pa je tam več kot polovica vseh prebivalcev Gaze, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Predlog o prekinitvi ognja

Pogovori o novi prekinitvi ognja so prejšnji konec tedna potekali v Parizu. Na njih so sodelovali predstavniki ZDA, Izraela, Katarja in Egipta. Osnutek predloga, ki so ga pripravili ameriški pogajalci, predvideva, da bi palestinske oborožene skupine izpustile več kot sto talcev, Izrael pa bi v zameno omogočil prekinitev spopadov za dva meseca.

»Ta predlog je odobrila izraelska stran, zdaj pa imamo prvo pozitivno potrditev s strani Hamasa,« je v četrtek dejal tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Majed al Ansari. Dodal je, da v Dohi upajo na dobre novice glede prekinitve spopadov v prihodnjih nekaj tednih.

Vendar pa je neimenovani vir iz palestinskega islamističnega gibanja za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je izjava Katarja prenagljena in da imajo frakcije gibanja več pripomb na predloge.

Izraelska vojska FOTO: AFP

Hamas pripravlja odgovor

Vodja Hamasa Ismail Hanija je pred tem v torek potrdil, da je gibanje prejelo predlog in da pripravlja odgovor nanj.

Število smrtnih žrtev izraelske ofenzive v enklavi je v četrtek preseglo 27.000. Kot je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje, je izraelska vojska od začetka operacij ubila najmanj 27.019 Palestincev. Še najmanj 66.139 je ranjenih.