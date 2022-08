Primer Teš 6 je zastaral

V nadaljevanju preberite:

Zapisano v naslovu je drzna, pravniško rečeno pa prejudicirana trditev. A čeprav je do leta 2029, ko bi primer Teš 6 res zastaral, še dolga, bi se stave, če bi bile seveda mogoče, v tem primeru skoraj gotovo nagnile v prid tej trditvi. Izkušnje z vsaj nekaterih odmevnejših sojenj iz preteklosti, pač. Tudi zato, ker so organi odkrivanja in pregona – kot tudi sodstvo porabili že skoraj trinajst let, iskanje tiste prave resnice, ko še obtoženi predstavijo svojo plat, pa se je začelo šele včeraj. Sumljive posle pri gradnji Teša 6 naj bi sklepali od avgusta 2006 do oktobra 2009, ko so, tako trdi tožilstvo, sprejeli številne zaveze in podpisali škodljive pogodbe oziroma anekse, ki so Teš oškodovale za več kot četrtino milijarde evrov.