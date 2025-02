Rast je pičla in krhka

Urad za makroekonomske analize in razvoj za letos napoveduje 2,1-odstotno rast BDP, za prihodnje leto pa 2,4-odstotno. Uresničitev ameriških carin na evropske izdelke in povračilni ukrepi bi slovensko gospodarsko rast letos znižali za pol odstotne točke, dodatne 25-odstotne carine na avtomobile bi ta učinek še povečale, je povedala v. d. direktorja Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) Maja Bednaš.

Hitra analiza objave kaže, da bi bila takšna rast sicer višja kot lani, a hkrati je ta zelo krhka. Glavni generator rasti je bila domača potrošnja, ta lahko tudi usahne, če bodo ljudje denar iz plačnih poviškov pustili na banki. Pičlo rast utegnejo načeti oziroma popolnoma izbrisati carine s svojimi neposrednimi in posrednimi učinki. Vse to pomeni, da smo blizu stagnacije.

Toda bolj kot sam podatek za letos in prihodnje leto skrbi povzroča srednjeročni pogled. Če odmislimo leto 2021, ko je bil pokoronski odboj silovit, nas mora zaskrbeti pogled na graf med letoma 2022 in 2026. Naša rast se je sukala oziroma se še bo v pasu dveh odstotkov plus oziroma minus pol odstotne točke. Po moji oceni je to premalo za ohranjanje standarda življenja, kakršnega imamo kot država. Premalo je za vse potrebe, ki jih imamo kot hitro starajoča se družba z nizko rodnostjo. Premalo za razbohoteno birokracijo in hiperinflacijo predpisov, ki hromijo vsakdanje življenje in poslovanje podjetij. Premalo za financiranje zdravstva.

S kozmetičnimi popravki v slogu »milijon evrov sem, milijon evrov tja« ne bo šlo. Prav tako ne bo šlo s kozmetičnimi popravki zakonodaje. In tudi ne, če bomo kot država vložili sto milijonov evrov v žičnico na Kanin, saj se ta denar nikoli ne bo povrnil in bo zaslužil zgolj dobavitelj opreme iz tujine. Slovenija potrebuje nekaj povsem novega, tako v načinu vodenja politike kot v gospodarstvu, ki deluje v zelo zahtevnem poslovnem okolju, tega pa vzpostavlja politika. Slovenija potrebuje nekaj pogumnejšega. Mogoče pa je čas, da se tudi v naši državi kateri od državnih organov ukine ali razmontira javni medijski servis, ki požre več milijonov evrov. Ključno je, da naredimo miselni preskok in začnemo državo upravljati drugače. Sicer rasti ne bo.