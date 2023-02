Ukrajina nima izbire – bori se za preživetje

V nadaljevanju preberite:

Ukrajina, v nasprotju z Rusijo, v tej vojni nima prav nobene izbire. Bori se, kot država in kot nacija, za preživetje. V vojno je bila prisiljena, porinjena, in ta bo zaznamovala več generacij, vsaj eno bo uničila. To bi moral biti ključ pri razumevanju, zakaj je nujna podpora napadeni državi. Zaradi geografsko-varnostno-ekonomskih razlogov je ta veliko bolj iskreno oportunistična v Evropi kot pa v Združenih državah, ki so Ukrajino skupaj z industrijo fosilnih goriv, velikim zmagovalcem te človeške tragedije, žrtvovale za dosego svojih geopolitičnih ciljev. Vojna v Ukrajini je bila za marsikoga dobra novica. In temeljna značilnost vojn v 21. stoletju je, da se ne končajo.