Rusija raketira, ubija in uničuje zato, ker – lahko

Po nekaj tednih zatišja je Rusija včeraj središče Kijeva spet napadla z iranskimi brezpilotnimi letali. Zato, ker lahko. Sprejmite novo realnost, potem se bomo pripravljeni pogovarjati o miru, iz skrajno cinične pozicije moči sporoča Kremelj.

Iz agresorske Moskve ni znakov, da bi bila Rusija po skoraj desetih mesecih kolonialno-imperialne vojne pripravljena zaustaviti uničevanje Ukrajine. Razen, seveda, pod njenimi pogoji. Pogoji, ki napadeno Ukrajino silijo k predaji. Celo kapitulaciji: privolitev Kijeva na rusko krajo ozemlja in ilegalno priključitev Donecka, Luganska, Zaporožja in Hersona Ruski federaciji – vključujoč aneksijo Krima leta 2014 – bi pomenil prav to.