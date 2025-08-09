  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Bog naj bi Judom podaril ekskluzivno prednost pred vsemi ostalimi ljudstvi

    Ko postane vera orodje politike in začnemo v božja usta polagati manipulativne besede, ima takšno početje lahko grozljive posledice.
    Albert Einstein je nekoč povedal, da verjame v Boga, ki se razkriva v harmoniji vsega, kar obstaja, FOTO: Ronen Zvulun Reuters
    Galerija
    Albert Einstein je nekoč povedal, da verjame v Boga, ki se razkriva v harmoniji vsega, kar obstaja, FOTO: Ronen Zvulun Reuters
    Samo Pitamic
    9. 8. 2025 | 05:00
    4:24
    A+A-

    Prispevek o prvem krščanskem ekumenskem koncilu, leta 325, razkriva, kako hitro se je Jezusov nauk izgubil v pogosto manipulativnih idejah različnih samozaverovanih cerkvenih avtoritet. Zdi se, da besed prebujenega mladega moža niso razumeli že njegovi učenci, z vsakim naslednjim »prevodom« pa je bil njegov nauk vse slabše razumljen oziroma namensko spremenjen, v skladu s trenutnimi potrebami institucije, ki se je postavila v pozicijo Jezusovega predstavnika. Še danes se ta institucija, namesto s spodbujanjem intimnega iskanja božanske biti pri svojih sledilcih in kultiviranja ljubezni, veliko preveč ukvarja le s površino in nepomembnimi vsebinami. V prispevku jih je nazorno prikazal avtor, profesor Marjan Smrke.

    image_alt
    V kotlu bojev za prevlado

    Ko postane vera orodje politike in začnemo v božja usta polagati manipulativne besede, ima takšno početje lahko grozljive posledice. Zgodovina jih je polna, neverjetno gnusno početje »od Boga izbranega ljudstva« pa lahko neposredno spremljamo prav zdaj. Ob občutku ogroženosti, ki je po hudih travmah številnih pregonov in morij vsajena v psihološko strukturo judovske skupnosti, radikalni sionisti namreč še vedno spretno izkoriščajo tudi manipulativne vsebine starozavezne religije. Čas bi bil, da bi izraelsko ljudstvo spregledalo, da ni prav nič posebnega in da jih Bog ne ljubi nič bolj, kot ljubi njihove muslimanske sosede. Resnično veliki Judje to razumejo, kot ilustracijo pa naj navedem Alberta Einsteina, ki je nekoč povedal, da verjame v Boga, ki se razkriva v harmoniji vsega, kar obstaja, in ne v Boga, ki naj bi se ukvarjal z usodami in delovanjem človeških bitij. Tako je namreč Boga razumel Baruch Spinoza, eden največjih filozofov, ki je v 17. stoletju postavil filozofske temelje moderni liberalni družbi in Judom že kot mladenič postavil »diagnozo« za njihovo usodo permanentnega preganjanja. Pri rosnih triindvajsetih letih je svoje razmišljanje, v judovskem predelu Amsterdama, plačal z ekskomunikacijo (herem) iz tamkajšnje skupnosti sefardskih Judov. Izgon iz sinagoge je pomenil veliko več kot le prepoved izvajanja verske prakse. Mladenič je moral prekiniti tudi vse vezi z družino in prijatelji, vendar je Spinoza novo identiteto sprejel z olajšanjem. Njegov Bog je namreč povsem drugačen od avtoritarnega judovskega Boga, ki v njihovi tradicionalni družbi upravlja z moralnim in logičnim redom družbene konvencije. Spinoza je bil seveda kritičen do vseh organiziranih religij, rabini v njegovi skupnosti pa so mu med številnimi »prestopki« najbolj zamerili kritiko ideje o tem, da naj bi Bog Judom podaril ekskluzivno prednost pred vsemi ostalimi ljudstvi. V povezavi s tem je veliki filozof zapisal sledeče; »tako glede razuma kot resničnih vrlin je vsak narod enak ostalim in Bog v tem pogledu ni izbral enega ljudstva pred drugimi«. Julija 1656 si je s tem prislužil prekletstvo in izgon iz judovske skupnosti.

    Naj se vrnem k sledilcem Jezusove besede. Če bi jih verniki resnično razumeli, bi aktivno izražali podporo palestinskemu narodu (ne glede na vero), kot to počno sočutja sposobni Judje. Žal se je intimno iskanje, ki je temelj duhovnosti, že zdavnaj spremenilo v pobožnjakarstvo, ki ga Šri Aurobindo v svojem Človeškem ciklusu opisuje kot prevlado razumskih dogem, zunanjih oblik in verskih ceremonialov. Ostala je samo površina, zunanjost, ki namesto iskrene odprtosti do resnice služi ločevanju in pomaga pri političnem nadzoru nad množicami. Spinozev Bog seveda ne zanima tudi populističnih politikov tega trenutka. Niso ga sposobni razumeti – če bi ga, bi populizem takoj zamenjala iskrena skrb za človeka in planet, ki nam ponuja gostoljubje.

     

    ***

    Samo Pitamic, Ranče

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2025

    Nemci nad Rogliča: Sebični veteran je ignoriral veliko boljšega sotekmovalca

    Nemški mediji so ostro napadli slovenskega kolesarja, ki se je na dirki po Franciji izkazal izvrstno. Očitajo mu, da ni dovolj dobro pomagal Florianu Lipowitzu.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki 2025

    Težka leta pred slovensko in evropsko zunanjo trgovino

    Nujno bo prilagajanje razmeroma slabim gospodarskim razmeram v EU, kjer ni zaznati krepitve rasti.
    Karel Lipnik 8. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    pisma bralcevSobotna prilogajudovstvokrščanstvoIzrael

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Ambienti

    Pod Rožnikom raste ena večjih lesenih stavb v Sloveniji

    Nova stavba Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov po načrtih biroja Elementarna.
    Saša Bojc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Carlus Padrissa

    Prečiščenje travme sveta z lepoto Stvarjenja

    Eden od vrhuncev Festivala Ljubljana je bilo letos Stvarjenje, spektakelska postavitev Haydnovega oratorija v izvedbi katalonskega ansambla La Fura dels Baus.
    9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Memento

    Zdenko Roter (1926–2025): Sociolog. Analitičen, zavzet. Malce skrivnosten

    Nekaj dni pred svojim 99. rojstnim dnevom je umrl Zdenko Roter, utemeljitelj slovenske sociologije religije.
    9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Ambienti

    Pod Rožnikom raste ena večjih lesenih stavb v Sloveniji

    Nova stavba Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov po načrtih biroja Elementarna.
    Saša Bojc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Carlus Padrissa

    Prečiščenje travme sveta z lepoto Stvarjenja

    Eden od vrhuncev Festivala Ljubljana je bilo letos Stvarjenje, spektakelska postavitev Haydnovega oratorija v izvedbi katalonskega ansambla La Fura dels Baus.
    9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Memento

    Zdenko Roter (1926–2025): Sociolog. Analitičen, zavzet. Malce skrivnosten

    Nekaj dni pred svojim 99. rojstnim dnevom je umrl Zdenko Roter, utemeljitelj slovenske sociologije religije.
    9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo