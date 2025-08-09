Hud udarec za univerzo: šele julija so potekali januarski izpiti

V Sobotni prilogi je bil objavljen pet strani dolg članek o glasbeniku iz Bosne. Najbrž bi precej bralcev želelo dobiti vpogled tudi v dogajanje v Srbiji. Šele julija so namreč potekali januarski izpiti. Če bo šlo vse brez zapletov, se naslednje študijsko leto začne prvega novembra. Hud udarec za univerzo, če predavalnice kar pol leta niso služile svojemu namenu.

O teh dogodkih smo sicer že brali, a vedno le kot pogovor z enim sogovornikom. Zanimivo bi bilo prebrati pogovor z dvema, ki nimata enakih stališč. Jaz bi predlagal kar dva Vladana: rektorja beograjske univerze in prof. pravne fakultete (Đokić in Petrov).

Če bo novinar zastavljal dovolj tehtna vprašanja sogovornikoma, si bomo le lahko ustvarili mnenje tudi o tem, kdo je odgovoren za velik udarec izobraževanju in splošno sprejeti pravici do izobraževanja. Kar ne morem si predstavljati, da bi izobraženec zavrnil priložnost, da utemelji svoja stališča do perečih dogodkov, zato bosta vabilo sprejela. Ali pač?

Tine Golež, Preserje pri Radomljah