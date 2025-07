Odprto pismo predsedniku vlade: Slovenija naj izstopi iz ekonomije genocida

Spoštovani predsednik vlade dr. Robert Golob, čas za diplomatske izraze zaskrbljenosti in celo za ostre obsodbe, ki pa jim ne sledijo konkretni ukrepi, je minil.

»Čas je kri,« sta v nedavnem intervjuju poudarila naša someščana iz Gaze Vafa Kanan in Mohamed Alburaj. Čas genocida je danes. Danes mora biti tudi čas ukrepanja.

Slovenija ne sme več čakati na politični konsenz znotraj EU, da bi končno začela resno izpolnjevati lastne mednarodnopravne obveznosti glede preprečevanja genocida. Politika, kot pravi posebna poročevalka ZN za Palestino Francesca Albanese, naj ne bi bila v nasprotju z zakonom – naj se ne bi dogajala zunaj pravnega okvira. (Žal, da je to treba posebej poudarjati.)

Sodelovanje z ekonomijo genocida – in s tem svojo sokrivdo – mora Slovenija presekati danes.

Najprej in predvsem to pomeni prekinitev vsakršnih orožarskih poslov ter tranzita orožja in vojaške opreme. Kot državljanko Slovenije me je globoko sram, da je ta še leta 2024 iz Izraela uvozila orožje in vojaško opremo v vrednosti skoraj milijon evrov – milijon evrov, ki smo ga kot država investirali v genocid v Gazi.

Sledi upoštevanje smernic gibanja BDS, iniciative palestinske civilne družbe, ki se zgleduje po zgodovinskem gibanju proti južnoafriškemu apartheidu: pritisk na Izrael v obliki bojkota, umikanja investicij in sankcij.

Obenem mora Slovenija odločno obsoditi sankcije, ki so jih ZDA ravno na dan njenega obiska v Ljubljani uvedle proti Francesci Albanese kot »kazen« za to, da opravlja svoje delo posebne poročevalke Združenih narodov in pri tem ne odstopa ne od dejstev ne od načel mednarodnega prava.

To je trenutek, ko se ne odloča le usoda Gaze, ampak samega mednarodnopravnega reda. Ga bomo znali okrepiti – ali ga bomo pokopali?

S tozadevnim ukrepanjem – ne besedami o ukrepanju – zdaj – ne enkrat v prihodnje – boste za varnost (tudi) Slovenije naredili največ.

Naj bo dediščina vaše vlade to in ne misel, da smo v takem zgodovinskem trenutku pod vašim vodstvom stali ob strani in sofinancirali genocid.

Slovenija naj nemudoma pristopi k haaški skupini. To bi bila res častna pionirska gesta naše države kot prve pristopnice iz EU. Prvo srečanje bo ta mesec v Bogoti v Kolumbiji. Srečno pot.

***dr. Katja Zakrajšek, Ljubljana