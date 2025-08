V nadaljevanju preberite:

Morske globine so najmanj raziskan ekosistem na Zemlji, a poleg več tisoč bitij, ki živijo več kilometrov pod gladino, se tam skrivajo dragocene kovine, kot so mangan, nikelj, baker in kobalt. Te kovine med drugim uporabljajo za proizvodnjo sodobnih elektronskih naprav, baterij, pametnih telefonov, vetrnih turbin in sončnih celic. Povpraševanje po njih strmo narašča, zato so strmo narasli tudi apetiti po bogastvu na morskem dnu.