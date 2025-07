Znatni vplivi globokomorskega rudarjenja na morske živali

Globokomorsko rudarjenje bo vplivalo na življenje v morju: prizadeti bodo tako najmanjši prebivalci na morskem dnu kot tudi plenilci, kot so mečarice in morski psi. Tako kaže raziskava avstralske vladne znanstvene agencije, ki jo je financiralo podjetje Metals Company, vodilno na področju globokomorskega rudarjenja. Raziskovalci, ki s študijo niso povezani, opozarjajo, da je rudarjenje v globokem morju škodljivo, da so gospodarske koristi precenjene, zato bi ga bilo treba prepovedati.

Raziskovalci so v članku, objavljenem v reviji Conversation, opozorili, da industrijska podjetja pogosto prikazujejo dejavnost kot nujno potrebno, od katere bo imel koristi ves svet. Gre za pridobivanje kamnitih gomoljev, ki vsebujejo različne kovine in minerale, kot so cink, mangan, molibden, nikelj, in redke zemeljske elemente, ki jih uporabljajo v različnih (visoko)tehnoloških panogah, na primer za izdelavo baterij ali pametnih telefonov. Za zdaj komercialno rudarjenje v globokem morju še ne poteka, vendar bi se to lahko kmalu spremenilo. Mednarodna organizacija za morsko dno, ki nadzira globokomorsko rudarjenje v mednarodnih vodah, za zdaj še ni sprejela dolgo pričakovanih pravil, ki urejajo to industrijo. Zasedanje organizacije se je začelo ta teden. Podjetje Metals Company je nakazalo, da bi pravila lahko zaobšlo, sklicevati se želi na nejasen ameriški zakon, ki dovoljuje to početje.

Avstralska organizacija za znanstvene in industrijske raziskave Commonwealtha (CSIRO) je v minulih dneh objavila raziskavo o vplivih globokomorskega rudarjenja na okolje. Naročila jo je lokalna podružnica kanadskega podjetja za raziskovanje globokomorskega rudarjenja, The Metals Company Australia. Vključevala je analizo podatkov iz poskusnega rudarjenja, ki ga je podjetje izvedlo v Tihem oceanu leta 2022. Namen študije je bil razviti okvire za upravljanje in spremljanje okolja, da bi zaščitili globokomorske ekosisteme, če bi se globokomorsko rudarjenje nadaljevalo. Podjetje Metals Company si prizadeva, da bi bilo prvo, ki bi rudarilo v mednarodnih vodah, zanima se predvsem za območje med Mehiko in Havaji, znano kot območje Clarion–Clipperton v Tihem oceanu, ki naj bi bilo bogato z omenjenimi kamninami.

Raziskave CSIRO so pokazale, da bi se število morskih živali, ki živijo na morskem dnu, kot so morske kumare, morski črvi, morske zvezde in raki, takoj po rudarjenju znatno zmanjšalo. Po enem letu bi si nekatere vrste delno opomogle, spet drugi organizmi, ki se hranijo z usedlinami na morskem dnu, pa bi doživeli le »minimalno« obnovo. »Naša raziskava kaže, da imajo različne rudarske dejavnosti znatne lokalne vplive na morsko dno,« je povedal raziskovalec Piers Dunstan. Preučevali pa so tudi, kako bi dvigovanje morskih usedlin vplivalo na morske pse in druge ribe. Po podatkih bi se lahko po daljši izpostavljenosti tem oblakom v krvi rib začele kopičiti strupene kovine. A simulacije so pokazale, da koncentracije kovin v krvi ne bi presegle mednarodnih smernic, vplivi pa bi bili manj izraziti, če bi se sedimenti izpuščali na večji globini.

Polikovinski noduli vsebujejo kovine, kot so kobalt in nikelj. FOTO: William West/AFP

»Projekt pomaga zagotoviti, da bo v primeru nadaljevanja globokomorskega rudarjenja na voljo jasen pristop za razumevanje potencialnih tveganj in vplivov na morsko življenje in ekosisteme,« je dejal Dunstan iz CSIRO, ki je za študijo prejel milijon ameriških dolarjev. Pri CSIRO so poudarili, da niso niti za globokomorsko rudarjenje niti proti njemu, da pa bo njihovo delo pomagalo meriti in spremljati vplive. Raziskovalci z različnih univerz po svetu so v članku v reviji Conversation opozorili, da bo ekološke vplive le težko obvladovati, saj je o življenju na globokomorskem dnu znanega le malo.