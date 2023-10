Bolšji trg kot preteklost in prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Nedolgo od tega sem nekega poletnega popoldneva sedela v lokalu na zagrebškem bolšjaku na Britanskem trgu, ko je mojo pozornost pritegnil mladenič s tetovažami na obeh nadlahtnicah. Zagotovo ni imel več kot trideset let. Ošabno se je sprehajal med stojnicami s starimi predmeti, knjigami in slikami. Zdelo se je, kot da je želel ljudi šokirati s sporočili, ki so kričala z njegove kože, iznakažene s kljukastimi križi, in jakne iz džinsa, na kateri so bile prišite velike črke: »Antisemitizem je samoobramba.«