Brezplačna varstva poidejo v minutah, več sto evrov pa lahko odštejejo le redki

Osnovnošolci so z eno nogo že na počitnicah, toda medtem ko otroci sanjarijo o dolgem spanju in dnevih, polnih dogodivščin brez domačih nalog, staršem sivijo lasje od skrbi, kam z najmlajšimi. Ponudba je sicer zelo pestra, a včasih pošastno draga, tudi po več sto evrov za teden dni počitniškega varstva. Več občin subvencionira počitniško varstvo, a v Ljubljani so prosta mesta pošla v nekaj minutah.