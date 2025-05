Desničar proti desničarju

V nadaljevanju preberite:

V nedeljo bo na Poljskem, z 38 milijoni prebivalcev najštevilčnejši slovanski članici Evropske unije in za Rusijo drugi najštevilčnejši slovanski državi, drugi krog predsedniških volitev. Čeprav ima država parlamentarni politični sistem, kjer ima največjo izvršno moč vlada in posledično premier, ima poljski predsednik pomembne pristojnosti. Najpomembnejša je, da lahko v nasprotju z na primer slovensko kolegico zavrne podpis zakona in tako prepreči spremembe ureditve, s katerimi se ne strinja.

Kdo sta Rafał Trzaskowski,in Karol Nawrocki?