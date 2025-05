Kako lahko Poljska ohrani svoje mesto v središču Evrope

V nadaljevanju preberite:

Dvakrat je že izginila z zemljevida, saj so jo pogoltnile nenasitne sosede. Potem ko se je po drugi svetovni vojni znašla v vlogi sovjetskega satelita, je bila zatirana več desetletij. Danes je Poljska najbolj prezrta vojaška in gospodarska sila v Evropi. Njena vojska je večja od britanske, francoske in nemške, življenjski standard, prilagojen kupni moči, pa bo kmalu zasenčil japonskega. Toda ali bo Poljska zdaj, ko bi morala biti spet ponosna in pokončna, zapravila svoj vpliv?

Poljaki se bodo s tem vprašanjem soočili v odločilnem drugem krogu volitev za predsednika države, ki bo v nedeljo. Ena od vizij kandidata stranke Zakon in pravičnost (PiS) je desničarski nacionalizem, ki se napaja iz konflikta s sosedami Poljske in Evropsko unijo. Druga, bolj sredinska vizija je, da Poljska potrebuje Evropo, da bi v nevarnem svetu okrepila svoje prednosti, tako kot Evropa potrebuje Poljsko za vir varnosti in gospodarske dinamike. Na žalost ima trenutno premoč desnica.