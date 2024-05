Ko ustreli, sliši, ali je lok pravi

V nadaljevanju preberite:

Kot fantè si je urezoval prve loke, čez leta pa je začel z lokom tekmovati, pustil službo in jih začel še izdelovati. V pol stoletja je spod rok 83-letnega Franca Oblaka - Acija iz Radovljice prišlo več kot 4600 olimpijskih in dolgih lokov. S štiri leta mlajšo ženo Dorotejo trenirata v naravi vsaj trikrat na teden, možak prizna, da ga žena tekmovalno večinoma napiči. O mojstru obrti si lahko na Blejskem gradu do 30. septembra ogledate bogato razstavo ustvarjalnega loka njegovega življenja.