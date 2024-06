Sinner in Šwiatek ostajata na vrhu

V najnovejših objavljenih teniških lestvicah ATP in WTA sta svoj položaj na vrhu zadržala Italijan Jannik Sinner in Poljakinja Iga Šwiatek. Sinner ima 900 točk prednosti pred zmagovalcem odprtega prvenstva Francije Špancem Carlosom Alcarazom. Na tretjem mestu na moški lestvici je srbski as Novak Đoković, ki je zaradi poškodbe vprašljiv za Wimbledon in olimpijske igre v Parizu. Na četrtem mestu je finalist OP Francije Aleksander Zverev.

V prvi deseterici se je z devetega na sedmo mesto povzpel Avstralec Alex de Minaur. Britanec Andy Murray, nekdanja številka ena moškega tenisa, pa je po porazu v šestnajstini finala turnirja v Stuttgartu izpadel iz prve stoterice. Zmagovalec stuttgartskega turnirja Jack Draper je s skokom na 31. mesto postal najvišje uvrščeni Britanec

Prvi igralec sveta Jannik Sinner je moral v polfinalu OP Francije priznati premoč Carlosu Alcarazu. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Najboljši Slovenec je Bor Artnak na 435. mestu, Blaž Rola je na 490. mestu.

Šwiatek bo na WTA lestvici začela že svoj 109. teden na vrhu. Pred drugouvrščeno Američanko Coco Gauff ima več kot 3500 točk naskoka. Tretja je Belorusinja Arina Sabalenka. Najvišje uvrščena Slovenka je Tamara Zidanšek na 112. mestu. Med prvo dvestoterico so še Kaja Juvan, ki je 142., Veronika Erjavec in Polona Hercog pa sta na 175. in 183. mestu.