Mirovna konferenca o Ukrajini za Kremelj brez rezultatov

Mirovna konferenca o Ukrajini, na katero Rusija ni bila povabljena, ni prinesla nobenih rezultatov, je danes ocenil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Zagotovil pa je, da je ruski predsednik Vladimir Putin še vedno pripravljen na pogovore, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Če govorimo o rezultatih tega srečanja, so ti blizu nič,« je dejal Peskov.

Na mirovni konferenci, ki je bila konec tedna v Švici, so sicer voditelji 80 držav v skupni izjavi zapisali, da sta za dosego miru nujna sodelovanje in dialog med vsemi stranmi, Rusija pa mora zagotoviti neodvisnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine.

Končni dokument je podprla velika večina držav, ki so se udeležile vrha, vendar ga več držav ni podpisalo, med njimi Savdska Arabija, Indija in Združeni arabski emirati. »Številne države so razumele, da brez prisotnosti naše države resna razprava nima perspektive,« je še komentiral Peskov.

Zagotovil je, da je ruski predsednik »še vedno odprt za dialog in resno razpravo«.

Putin je prejšnji teden dejal, da se bo Moskva pridružila mirovnim pogovorom le, če se bo Ukrajina umaknila iz štirih svojih regij.