Lahko je Barbarella, lahko pa hudičevo dobra igralka

Je že res, da otroci, ki je rodijo v družinah, kjer so starši vpeti v igralstvo, pogosto tudi sami postanejo igralci. A takšnih, kot je igralska družina Fonda, je zelo malo. Oče in hči sta dobitnika oskarjev in zlatih globusov v najbolj prestižnih igralskih kategorijah, sin dobitnik zlatega globusa v najbolj prestižni igralski kategoriji. Oče in sin sta že pokojna, hči, Jane Fonda, pa bo v sredo praznovala 85 let.