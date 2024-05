Martin Hvastija: Ob Tadeju je vsak trener vrhunski

V nadaljevanju preberite:

Martin Hvastija slovenski kolesarski fenomen pozna do obisti, ne nazadnje ga pomaga ustvarjati že štiri desetletja. Bil je eden prvih slovenskih profesionalcev, od svojega športa pa se ni ločil niti potem, ko je končal tekmovalno pot. Je dolgoletni direktor slovenskih reprezentanc in selektor izbrane vrste mlajših članov, vodil je člansko vrsto. Domala vsi naši asi današnjega časa so šli čez njegove roke. Tudi Tadej Pogačar, ki se bo, če se ne bo zgodilo kaj zelo nepredvidljivega, jutri okronal kot drugi slovenski zmagovalec Gira.

Kako dolgo bomo še lahko uživali v Slovencih na svetovnem vrhu? Se že kaj kaže, bodo Pogačar, Roglič, Matej Mohorič in drugi dobili naslednike?

Takšen kolesar, kot je Pogačar, se na vsem svetu rodi na vsakih 50 let, tudi če se na 20, je to veliko, in še katera druga država je najbrž na vrsti. V vsakem rodu imamo zdaj nekaj dobrih kolesarjev, ni nujno, da bo vsak postal vrhunski profesionalec. Realno je, da bomo na vsaki dve leti našli kolesarja s potencialom, ni pa pričakovati, da bomo na Touru zmagovali še 15 let. Če bomo še pet let, bo to veliko. Kaj pa bodo rekli drugi? Francozi na domačega zmagovalca čakajo že skoraj 40 let.