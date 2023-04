Najdeni mladič ni vedno tudi zapuščen

V nadaljevanju preberite:

Prostoživeče živali ne samo umirajo v mukah, ampak tudi izumirajo. Po podatkih Svetovnega sklada za naravo (WWF) smo v zadnjih 50 letih izgubili skoraj 70 odstotkov populacije divjih živali. O tej pereči temi smo se pogovarjali z Marjanom Kastelicem, dr. vet. med., specialistom za medicino ptic, plazilcev in malih sesalcev, ter s prostovoljkama Mojco Furlan in Teo Miklič, ki pomagata reševati bitja, ki so v največji nevarnosti – od ježev in žab do ptičev. Z vsakim posekanim drevesom izgubimo najmanj en ptičji par, ki gnezdi na njem.