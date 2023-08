Od begunke do ene najboljših atletinj našega časa

V nadaljevanju preberite:

Rodno Etiopijo je kot petnajstletna begunka zapustila leta 2008, njena nova domovina Nizozemska pa je dobila športni talent, vreden svoje teže v zlatu. Kot prva športnica v zgodovini je osvojila zlati dvojček in zmagala tako v teku na 10.000 kot 1500 metrov. Na olimpijskih igrah v Tokiu je spet pisala zgodovino, ko je osvojila dva naslova olimpijske prvakinje in bron, na aktualnem svetovnem prvenstvu v Budimpešti pa je v teku na 10.000 metrov dolgo vodila, a je pred ciljem padla in ostala brez odličja. Vmes je osvojila še bron na 1500 metrov, sinoči pa srebro v teku na 5000 metrov.