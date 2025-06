Papež Frančišek je imel dar, da je bil popolnoma navzoč

V nadaljevanju preberite:

Kardinal Timothy Radcliffe (1945), teolog, filozof in pisec, velja za eno ključnih osebnosti sodobne katoliške misli. Med letoma 1992 in 2001 je vodil dominikanski red, ne izstopa pa le po izjemnem intelektualnem dometu, ampak po globoki človečnosti, socialni zavzetosti in zavezanosti dialogu. Njegova teološka dela so prevedena v več kot 24 jezikov in vabijo k odprtosti, premišljevanju in sočutju.

Lani ga je papež Frančišek, njegov dolgoletni prijatelj in zaupnik, imenoval za kardinala s posebnim dovoljenjem, da ostane zvest svoji dominikanski skromnosti in nosi belo redovno obleko namesto tradicionalne rdeče tunike. Prisoten je bil tudi na konklavu, kjer so izvolili novega papeža. Na The Hearth Summit 2025, tridnevnem mednarodnem vrhu globalnega gibanja The Wellbeing Project, ki je potekal v Ljubljani in katerega glavni slovenski partner je bil Inštitut za strateške rešitve (ISR), je kot osrednji govorec združil mislece, voditelje in ustvarjalce sprememb z vsega sveta.