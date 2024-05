Pariz Bližnjega vzhoda in mesto jasmina

V nadaljevanju preberite:

»Bejrut in Damask?« nas je nekoliko nejeverno vprašal naš potovalni agent Peter. »Težav z letalskimi vozovnicami ne bo, saj so letala, ki letijo na omenjene destinacije, nezasedena,« nam je posredno predstavil nevarno politično situacijo na Bližnjem vzhodu. Po poletu iz Zagreba je sledilo presenečenje v Istanbulu, kajti širokotrupno letalo za libanonsko prestolnico Bejrut je bilo polno. Letališče Rafik Hariri, ki nosi ime po ubitem libanonskem predsedniku, je prav tako delovalo povsem običajno. Letala različnih letalskih družb, tudi evropskih, so vzletala in pristajala v rednih presledkih.