Joe Rogan – podkaster, ki krona predsednike

Politična in ideološka razdelitev v ZDA je tako velika, da mediji z različnih polov ne objavljajo več niti istih novic. Levi trenutno na dolgo in široko pišejo o domnevnem škandaloznem pismu republikanskega predsednika Donalda Trumpa pedofilu Jeffreyju Epsteinu, desni o nekdanjem demokratskem prvaku Baracku Obami, ki naj bi bil v ozadju obtožb o sodelovanju Trumpa pri ruskem spodkopavanju volitev 2016. To je zlati čas za podkasterje in glavni zvezdnik med njimi je Joe Rogan.