    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Pozivi k pojasnilom o izbiri reševalnega helikopterja

    HNMP: Helikopterja leonardo AW169 naj bi dobavili oktobra leta 2027 in februarja leta 2028. Cenejši Airbus naj bi izpadel zaradi tehničnih specifikacij.
    Helikopterja se bosta uporabljala izključno za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, saj ima policija zadostno floto za opravljanje lastnih nalog. Foto Uroš Hočevar
    Galerija
    Helikopterja se bosta uporabljala izključno za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, saj ima policija zadostno floto za opravljanje lastnih nalog. Foto Uroš Hočevar
    Barbara Hočevar
    12. 8. 2025 | 18:00
    12. 8. 2025 | 19:37
    6:42
    V nadaljevanju preberite:

    Po več pozivih predstavnikov zdravstva in opozicije k razveljavitvi razpisa, s katerim država za 32 milijonov evrov z DDV kupuje dva namenska helikopterja za izvajanje nujne medicinske pomoči, zahtevi za sklic nujne seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ in več medijskih poročilih o domnevnih nepravilnostih pri izbiri plovil leonardo AW169 zdaj NSi pristojne poziva, naj strokovni in splošni javnosti pojasni številne nejasnosti. Na ministrstvih za notranje zadeve in za zdravje ter policiji očitke zavračajo in vztrajajo, da je bil postopek transparenten.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    HNMP

    Opozicija na podlagi poziva reševalcev ruši drugi razpis za nakup helikopterjev

    Postopek nakupa helikopterjev je bil predmet dveh interpelacij ministra Boštjana Poklukarja. Neizbrani Airbus ne razkriva, ali se bodo odločili za revizijo.
    Uroš Esih 7. 8. 2025 | 22:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trdijo, da so upoštevali vse zahteve, ki so jih lahko

    Nujna medicinska pomoč: Na poziv zdravstvenih sekcij po ustavitvi razpisa za nabavo helikopterjev ministrstvi odgovarjata, da so sledili standardom
    Barbara Hočevar 6. 8. 2025 | 18:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv MNZ

    Stroka zahteva zaustavitev razpisa za nabavo helikopterjev

    Na MNZ so poudarili, da je bila razpisna dokumentacija potrjena s strani strokovne komisije, ki jo sestavljajo strokovnjaki MNZ in ministrstva za zdravje.
    5. 8. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nujna medicinska pomoč

    Heliport zaprt od oktobra, prevozi bolnikov do UKC daljši do 45 minut

    Helikopterja za potrebe nujne medicinske pomoči zato marsikdaj raje sploh ne aktivirajo.
    10. 1. 2025 | 07:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    HNMP

    Dejan Kink: Helikopterjev ne bomo uporabljali za policijske naloge

    Posebej kritični do razpisnih pogojev so bili v stranki NSi, kjer so prepričani, da bosta namenjena zgolj dopolnitvi policijske flote.
    8. 1. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Poletna sezona

    Julijska hladna prha za hrvaški turizem

    Podatki kažejo, da so bila opozorila premiera Andreja Plenkovića utemeljena.
    Maja Grgič 11. 8. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Trendi

    Onlyfans: platforma, ki je preoblikovala pornografijo

    Platforma onlyfans, namenjena odraslim, je donosnejša od tehnoloških velikanov, kot so Alphabet, Meta in Microsoft. In vendar je naprodaj po nenavadni ceni.
    The Economist 10. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Svoboda ponovno na predpočitniškem deležu

    Gibanje Svoboda je edina od parlamentarnih strank z boljšim rezultatom kot julija. Anketirani so prizanesljivejši tudi pri oceni dela vlade.
    Barbara Hočevar 11. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Rodbina Grosvenor

    Resnični vladarji Velike Britanije

    Kraljeva družina resda vlada Veliki Britaniji, a na Otoku je rodbina, ki je še mogočnejša od Windsorjev.
    Agata Rakovec Kurent 10. 8. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    nujna medicinska pomočhelikopterreševanjeministrstvo za notranje zadeveministrstvo za zdravjepolicijarazpisjavna naročila

    Premium
    Novice  |  Svet
    Pred srečanjem na Aljaski

    Evropa išče trdna jamstva za Ukrajino

    EU opozarja, da s spreminjanjem meja s silo ne bo trajnega in pravičnega miru.
    Peter Žerjavič 12. 8. 2025 | 19:21
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Odbojkarji zavihali rokave, začela se je misija Filipini 2025

    Vzdušje je odlično kot vedno. Vsi se zavedamo, da nas čaka ogromno dela. Kakovost igre moramo še izboljšati, če hočemo biti uspešni na SP, pravi Tine Urnaut.
    12. 8. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Isakova saga postaja vse grša, bo ostal brez nogometa ali izsilil rdeči dres?

    Švedski napadalec Alexander Isak je odločen prestopiti iz Newcastla v Liverpool in je sporočil, da ne bo več oblekel črno-belega dresa.
    Peter Zalokar 12. 8. 2025 | 18:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Pozivi k pojasnilom o izbiri reševalnega helikopterja

    HNMP: Helikopterja leonardo AW169 naj bi dobavili oktobra leta 2027 in februarja leta 2028. Cenejši Airbus naj bi izpadel zaradi tehničnih specifikacij.
    Barbara Hočevar 12. 8. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
