Pozivi k pojasnilom o izbiri reševalnega helikopterja

Po več pozivih predstavnikov zdravstva in opozicije k razveljavitvi razpisa, s katerim država za 32 milijonov evrov z DDV kupuje dva namenska helikopterja za izvajanje nujne medicinske pomoči, zahtevi za sklic nujne seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ in več medijskih poročilih o domnevnih nepravilnostih pri izbiri plovil leonardo AW169 zdaj NSi pristojne poziva, naj strokovni in splošni javnosti pojasni številne nejasnosti. Na ministrstvih za notranje zadeve in za zdravje ter policiji očitke zavračajo in vztrajajo, da je bil postopek transparenten.