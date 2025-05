Savna je topel prostor, kjer smo vsi enaki

V nadaljevanju preberite:

Švedska je v zadnjih letih utrdila svoj status najuspešnejše države na tekmovanju za pesem Evrovizije. Od leta 2012 je vknjižila tri zmage in se na večni lestvici s sedmimi izenačila z Irsko. Skandinavska država je formulo za uspeh našla v produkcijsko dodelanih in radijsko prijaznih pesmih, ki so praviloma zapete v angleščini.

Vse je kazalo, da bo tako tudi letos in da bo na evrovizijski oder še drugič stopil zmagovalec iz leta 2015 Måns Zelmerlöw. Pa vendar je velikega favorita tamkajšnjega predizbora Melodifestivalen premagal komični trio KAJ. Kevin Holmström, Axel Åhman in Jakob Norrgård, ki so del švedsko govoreče manjšine na Finskem, so gledalce in mednarodno žirijo prepričali s komičnim poklonom savni Bara bada bastu. Čeprav se pesem žanrsko in tudi jezikovno – država se prvič po letu 1999 predstavlja v materinščini – odmika od švedske zmagovalne formule, evrovizijske stavnice skupini iz mesta Vörå napovedujejo največ možnosti za osvojitev kristalnega mikrofona. O vlogi glavnih pretendentov za zmago, pomenu savne in združevanju nordijskih narodov so za Nedelo spregovorili ob robu promocijske turneje v Madridu.

Med evrovizijskimi predstavniki prevladujejo besedila o premagovanju osebnih preizkušenj, ne manjka niti feminističnih poudarkov in sporočil o opolnomočenju. Vi ste se odločili za drugačen pristop. Kaj glasbenika spodbudi, da pred domačo in evropsko publiko stopi s pesmijo o savni?

Jakob: Želeli smo napisati zabavno pesem in hkrati predstaviti svojo kulturo, v kateri ima savna pomembno vlogo. Večina pesmi je v švedščini, nekaj malega pa tudi v finščini, s čimer smo želeli poudariti, da smo del švedsko govoreče manjšine na Finskem, in se s tem predstaviti tudi na [švedskem nacionalnem izboru] Melodifestivalen. Potem pa je z zmago vse skupaj tako eskaliralo, da zdaj predstavljamo bratstvo med državama v Evropi. Kar se dogaja, je izjemno, ampak naša ideja je bila zgolj napisati duhovito skladbo.

Axel: Melodifestivalen smo seveda zelo dobro poznali, zato smo si rekli: Naredimo kaj, kar je bolj evrovizijsko od pesmi, ki običajno sodelujejo na festivalu, saj je to edini način, da jih lahko premagamo v njihovi lastni igri. Skušali smo preseči ustaljeno formulo ter narediti nekaj svojega in to zaviti v evrovizijsko preobleko. Nismo verjeli, da bo delovalo, toda na koncu nam je uspelo.