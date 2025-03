Evrovizija v znamenju razvpite številke 69

Evrovizijski letnik 2025, ki se bo maja predstavil v švicarskem Baslu, je izbran. Konec tedna je svojo pesem predstavila Francija, o kateri je bilo že pred tem znano, da jo bo zastopala Louane, še prej je kot zadnja svojo letošnjo zastopnico razgrnila Gruzija. Če je lansko izdajo glasbenega festivala zaradi sodelovanja Izraela še bolj kot običajno krojila politika, ima letošnja izrazitejšo seksualno komponento. Tako zelo, da se je s cenzorskimi posegi vmešala celo organizatorka tekmovanja Evropska radiodifuzna zveza (EBU).

Med evrovizijskimi navdušenci se širijo šale, da je seksualna naravnanost nekaterih sodelujočih skladb posledica dejstva, da gre za 69. edicijo festivala, torej številke z jasno konotacijo. »Evrovizija je vse manj družinski program,« je letošnje trende za Delo komentiral poznavalec festivala in član evrovizijske komentatorske ekipe španske nacionalne televizije RTVE Victor Escudero. K takšnemu občutku so med sedemintrideseterico sodelujočih pripomogle predvsem tri države.

Maltežanka Mariana Conte je morala spremeniti naslov in refren svoje evrovizijske pesmi. FOTO: Eurovision.tv

Največ prahu je dvignila Maltežanka, ki je na nacionalnem izboru zmagala s pesmijo Kant, kar v malteščini pomeni »petje«, v angleškem jeziku, v katerem je odpet preostanek pesmi, pa evocira vulgarnejši izraz za ženski spolni organ. A načrtno provokativnejšega refrena niso vsi sprejeli brez zadržkov. Na besedilo se je domnevno pritožila britanska nacionalna radiotelevizija BBC, zaradi česar je EBU od malteške delegacije le nekaj dni pred končno oddajo letošnjih skladb zahtevala spremembo besedila. Mariana Conte je pri tem izrazila razočaranje in poudarila, da ni želela užaliti nikogar, v mesto ob Renu pa bo maja odpotovala s pesmijo z novim naslovom Serving, v kateri je besedo »kant« zamenjala z vzdihom.

Zaradi izzivalnega besedila in eksplicitnega, mestoma erotičnega nastopa se je pod drobnogledom znašla tudi finska predstavnica Erika Vikman s pesmijo Ich komme. Kakor je izpostavila v pogovorih z novinarji, naj bi ji pri EBU dali vedeti, da je bil njen nastop na nacionalnem predizboru na meji sprejemljivega, in ji svetovali, naj točko omili. »Ne gre samo za eno stvar, gre za vse: moja oblačila, vsebino pesmi, način, kako se gibljem na odru. EBU pravi, da je vse skupaj nekoliko preveč seksualno. Hočejo, da si pokrijem zadnjico,« je za Expressen povedala 32-letna izvajalka.

Polemiko je nekoliko ublažil producent finske televizije YLE Anssi Autio, ki je potrdil, da so se organizatorji in delegacija res srečali na pogovorih, a da EBU ni neposredno zahtevala sprememb njenega nastopa. Erika Vikman pa je poudarila, da je kostumografijo za evrovizijski nastop predrugačila že pred intervencijo EBU.

Finka in Maltežanka nista edini, ki stavita na besedilo s seksualno konotacijo. V to skupino prav tako sodi Go-Jo, čigar pravo ime je Marty Zambotto, ki ga v Basel pošilja Avstralija. Zvezdnik tiktoka poje pesem Milkshake man, ki je evfemizem za ejakulacijo.

Kdo so favoriti

Trend eksplicitnejših nastopov oziroma besedil je nadaljevanje smeri, ki sta jo lani začrtala Španija s pesmijo Zorra (vulgarnejši izraz za vlačugo) in Združeno kraljestvo, ki ga je zastopal Olly Alexander. Pa vendar to ni edina tendenca, ki jo bo podedovala letošnja edicija. Po besedah Escudera tudi v nevtralni Švici ne bo mogoče uiti politizaciji festivala. »Ta izdaja bo še naprej posebna zaradi političnega ozračja, ki že vrsto let vpliva na Evrovizijo. Ukrajina se še vedno bori proti ruski invaziji, Izrael nadaljuje bombardiranje Gaze, v Gruziji in Srbiji pa potekajo ljudske vstaje proti avtoritarnim vladam,« je poudaril sogovornik.

Prav tako je med letošnjimi nastopajočimi zaznati vpliv pesmi, ki so lani v Malmöju posegle po vrhu. Pri tem je Escudero med drugim omenil Avstrijca JJ, ki »poskuša poustvariti mešanico popa in lirike v slogu lanskega zmagovalca Nema«, in Švedske, ki »stavi na zabaven singalong v slogu Hrvata Baby Lasagne.«

Tako našemu severnemu sosedu kot finskemu triu Kaj, ki zastopa Švedsko, stavnice napovedujejo največ možnosti za osvojitev kristalnega mikrofona. »Zdi se, da letos ni jasne favoritinje, čeprav je Švedska že tedne v vodstvu. Imajo pesem, ki jo nekateri označujejo kot 'šaljivo', a je vse prej kot to – na spotifyju ima že več kot 17 milijonov predvajanj in se je uvrstila na lestvice vsaj petih držav,« je bil jasen Escudero.

Slovenska balada

Slovenski predstavnik Klemen Slakonja za zdaj ni razvnel stavnic in evrovizijskih navdušencev, a do sredine maja se razmerja sil še utegnejo spremeniti. »Slovenija letos sodeluje s pesmijo, ki v letošnjem naboru deluje nekoliko drugače, in morda je prav to njena največja prednost. Iskrena balada o ljubezni in premagovanju bolezni – sporočilo, ki bi, če jim ga bo uspelo predstaviti na način, da doseže občinstvo prek zaslona, Slovenijo že tretje leto zapored lahko popeljalo v finale,« je dejal Escudero. »Poleg tega je Klemen v svetu evrovizijskih oboževalcev dobro znan in priljubljen.«