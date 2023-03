Sveti Marin in njegovi teniški potomci

V nadaljevanju preberite:

Ko je pri desetih letih letih mali Marino obupaval, da mu z gluhoto ni živeti, mu je oče Darko Kegl obljubil, da ga bo spravil v vrh svetovnega tenisa gluhih. Oče in sin trinajst let noč in dan živita za šport. Ne gre niti za očetove neizživete ambicije niti za prostovoljno mučeništvo, temveč za ljubezen do sina in skupno voljo, da v življenju premagata vse ovire. Marino, imenovan po svetem Marinu z Raba, je četrti na svetovni lestvici gluhih in naglušnih in absolutno najboljši med povsem gluhimi. Januarja je na prvem grand slamu gluhih v zgodovini osvojil drugo mesto. Gluhi so edini invalidi, ki ne nastopajo na skupnih paraolimpijskih igrah