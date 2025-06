Tadej je umetnik. Ko začuti, da mora napasti, to naredi, in velikokrat ima prav

V nadaljevanju preberite:

Športni direktor kolesarske ekipe UAE Team Emirates Andrej Hauptman do obisti pozna najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja. Prav tako pozna večino vijug in zagonetk profesionalne kolesarske karavane, katere pomemben član je bil pred dvema desetletjema. Kljub temu pravi, da je vsaka dirka poglavje zase in da doslejšnja Pogačarjeva zmagovalna sezona in fascinantna generalka po Dofineji na startu francoske pentlje ne pomenita prav veliko. Prvi favorit prihajajoče veledirke je za Hauptmana umetnik, ki začuti, kdaj bo drvenje odločil v svoj prid, tekmovalno zelo dobrodošla pa je tudi njegova intimna zveza z Urško Žigart.