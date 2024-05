Trajnostna moda ni nikoli poceni

V nadaljevanju preberite:

Med cenovno dosegljivimi izdelki imajo nekateri sicer različne oznake trajnosti, ki pa nam ne zagotavljajo, da bomo kupljeno lahko tudi dolgo nosili. O tem smo se pogovarjali z Boštjanom Okornom iz Zveze potrošnikov Slovenije, svetovalko za celovito podobo osebnosti in inženirko oblikovanja tekstilij in oblačil Leo Pisani ter s strokovnjaki z mariborske Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje v okviru Fakultete za strojništvo. Področje označevanja trajnosti tekstila in drugih izdelkov bo bolje, bolj strogo uredila nova evropska direktiva, ki naj bi začela veljati do konca leta.