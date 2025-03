V naši generaciji je bil nekdo šminker, drugi panker, danes pa so vsi kmetavzi

V nadaljevanju preberite:

Hrvaški rock bend Psihomodo pop je 40-letnico obstoja najbolj pompozno proslavil lani, ko je razprodal zagrebško Areno, praznovanje pa bodo v kratkem nadaljevali v ljubljanskem Kinu Šiška, kamor bodo prišli v začetku aprila. Lani je izšel tudi njihov novi studijski album Vjerujem u čuda. Z avtorjem večine pesmi in frontmanom Davorjem Gobcem smo se pogovarjali tako o novih pesmih kot tudi o starih hitih s Frido, Ramono in Ja volim samo sebe na čelu, pa tudi o tem, kako tehnološke spremembe vplivajo na razvoj glasbe in zakaj so morali več let čakati na izid prve plošče.