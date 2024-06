Ko stopiš za mikrofon, moraš čutiti, da si kralj živali

V nadaljevanju preberite:

»Kon'c je, dej, Žare. Kon'c, kon'c … Žare! Žare!« Te besede zaključujejo debitantski album Big Foot Mame Nova pravila (1995), obenem pa naznanjajo novo obdobje slovenskega rocka, ki so ga zaznamovali omenjeni, pa Dan D in Siddharta, če se omejimo na trojico najbolj prepoznavnih imen, ki so svoj zvok pilila s pomočjo producenta Žareta Paka.

Skoraj tri desetletja zatem se mlado in staro navdušuje nad novimi obrazi, ki v koncertnih dvoranah k sreči nimajo tako negativne konotacije kot na političnem parketu. Mrfyji in Joker Out si pravzaprav ne zaslužijo pridevnika novi – če bi bili kot Beatli, bi bili že pri koncu –, v vsakem primeru pa jih druži sodelovanje s Pakom.

»Pevci ga pri meni najebejo,« pravi producent, a to očitno že potrebujejo, saj mu nato v javnosti pojejo hvalospeve. »Žare je zame bog,« je za spletni glasbeni portal EhoNovice dejal Bojan Cvjetićanin, »oblikuje te z drugih zornih kotov kot ostali, saj v prvi vrsti želi slišati človeka,« pa je za naš časopis povedal Gregor Strasbergar - Štras.

Pak med dobro uro trajajočim pogovorom nedvomno vzbuja vtis izjemno muzikaličnega človeka. Stavkov, v katerih izraža začudenje, občudovanje, vdanost v usodo ali pa jezo, ne zaključuje z besedami, temveč z razpoloženjskimi medmeti. »In mi pevec reče aaaa.« »Odvisno, kakšen si po značaju. Če si oooorgh ...« »Saj te niso upoštevali, če si bil meeeej. Ampak vsi so bili vuooohh.« In tako dalje. Mimogrede, zadnji citat govori o osemdesetih, ko je Pak, takrat še dijak bežigrajske gimnazije, krajši čas aktivno sooblikoval ljubljansko pankersko sceno.