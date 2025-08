V nadaljevanju preberite:

Kanadska igralka in komičarka je kot scenaristka soustvarjala številne oddaje na največjih ameriških televizijah NBC, CBS, ABC, FOX, v tv-serijah Goldbergovi in Mama pa so jo lahko gledali tudi slovenski gledalci. Konec avgusta bo Renée Percy prišla na Ljubljanski grad, kjer bo glavna zvezdnica na festivalu stand up komedije Panč.