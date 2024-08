Želim ostati radoveden, dokler me ne spravijo pod rušo

V nadaljevanju preberite:

Ceneta Prevca (1996) si ljubitelji slovenskega športa niso zapomnili le po vrhunskih dosežkih – srebrni kolajni na ekipni tekmi smučarskih skakalcev na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, osebnem rekordu 246,0 metra in eni uvrstitvi na stopničke posamične tekme svetovnega pokala –, ampak tudi po sproščenih medijskih nastopih, prežetih z neprisiljenim humorjem. Ko se je pred dvema letoma v nemškem Willingenu edinkrat zavihtel med najboljše tri v svetovnem pokalu, je po tekmi na primer dejal: »Vse je enkrat prvič! Zelo sem vesel stopničk. Sploh prvi skok je šel zelo lepo 'po luft'. Hitro sem se pošalil, da je šla Nika Križnar čez 150 metrov in to ni ničemur podobno, da me ženska preskoči. Rezerve torej so.«

Precej manj ljudi ve, da je drugi najstarejši član skakalne dinastije Prevc (od brata Petra je mlajši štiri leta, od Domna starejši tri, od sestre Nike pa devet let) še istega leta, ko je zablestel v Willingenu, teden kasneje pa še na olimpijskih igrah v Pekingu, v vlogi stand up komika nastopil na škofjeloški prireditvi Loka se smeje. Za zdaj je to njegov edini tovrstni javni nastop, kar pa se bo spremenilo konec meseca, ko bo nastopil na Ljubljanskem gradu na festivalu stand up komedije Panč. Kljub temu se zdi, da ukvarjanje s tem, kako nasmejati ljubljansko občinstvo, ta hip še ni njegova največja skrb. Nekdanji mladinski olimpijski prvak, ki je športno pot sklenil predlanskim, se je letos podal v gostinske, pravzaprav gradbinske vode, saj je s poslovnim partnerjem Matejem Kavčičem v najem vzel znamenito škofjeloško kavarno in slaščičarno Pr Homan ter jo tudi temeljito prenovil.